La rencontre entre Westerlo et Deinze une nouvelle fois reportée

(Belga) La rencontre de 1B Pro League entre Westerlo et Deinze, prévue le 20 septembre et reportée au 30 septembre à cause de cas positifs au coronavirus chez les Campinois a été de nouveau été reportée par le manager des calendriers, a annoncé la Pro League lundi.

Vendredi dernier, Westerlo avait annoncé qu'il avait placé tout son noyau A en quarantaine après la présence de 12 cas positifs au coronavirus et le match prévu vendredi dernier face au Club NXT avait également été reportée. "Cette décision fait suite à la demande du KVC Westerlo, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont encore été testés positifs au Covid-19", a précisé la Pro League dans son communiqué. La nouvelle date de la rencontre sera fixée le 2 octobre prochain. (Belga)