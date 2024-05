La Roma contrainte à l'exploit contre Leverkusen, l'Atalanta en bonne position contre l'OM

Les demi-finales retour de l'Europa League se disputeront jeudi à 21h00. L'AS Rome et Romelu Lukaku seront contraints à l'exploit face à l'invincible Bayer Leverkusen de cette saison. L'Atalanta et Charles De Ketelaere recevront l'Olympique de Marseille après avoir partagé à l'aller en France.

Victorieux 0-2 à l'aller à Rome, Leverkusen peut battre jeudi un record européen. Grâce à sa victoire 1-5 sur l'Eintracht Francfort dimanche, Leverkusen a égalé la série de 48 matchs sans défaite réalisée par le Benfica d'Eusebio entre décembre 1963 et février 1965. Un nul ou une victoire contre la Roma permettra aux troupes de Xabi Alonso de réaliser la plus longue série d'invincibilité pour un club en Europe. Vainqueur de la Coupe de l'UEFA 1988 et finaliste de la Ligue des Champions en 2002, le nouveau champion d'Allemagne vise une troisième finale européenne et rêve du triplé avec encore la finale de la coupe d'Allemagne à son programme.

L'AS Rome tentera d'atteindre une troisième finale européenne de suite, après sa victoire en Conference League en 2022 et sa défaite en Europa League l'an passé. Les 'Giallorossi' compteront sur Lukaku, deuxième meilleur buteur de la compétition avec 7 buts derrière le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang.