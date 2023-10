La Roma et Lukaku, buteur, battent le Slavia et prennent les commandes du groupe G

Avec l'Ajax, Mika Godts est entré en cours de match à Brighton (60e) mais n'a pas pu combler l'écart déjà creusé par les Anglais. Joao Pedro (42e) et Ansu Fati (53e) ont permis à Brighton de s'imposer (2-0). Le groupe B reste serré : l'Ajax est dernier avec deux points, deux de moins que Brighton et l'AEK Athènes et trois de moins que Marseille.

Monté au jeu (80e), Arthur Theate a participé à la victoire de Rennes sur le Panathinaïkos à Athènes (1-2). Amine Gouiri (7e) et Arnaud Kalimuendo (50e) ont marqué pour Rennes, qui atteint le total de six points et est en tête du classement, deux points devant son adversaire du jour. La rencontre prévue jeudi entre Villarreal (trois points) et le Maccabi Haïfa (un point) est reportée au 25 novembre à cause de la situation politique en Israël.