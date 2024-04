La Salernitana, battue par Frosinone, condamnée à la relégation

Matias Soulé (10e sur penalty), Marco Brescianini (25e) et Nadir Zortea (85e) ont condamné la Salernitana, qui accuse désormais un retard de 16 points sur son adversaire du jour, le premier sauvé, à quatre journées de la fin. Le club basé à Salerne a connu une saison agitée, avec pas moins de quatre entraîneurs qui se sont succédé sur le banc de touche: Paulo Souda, Filippo Inzaghi, Fabio Liverani et Stefano Colantuono.

La Salernitana compte 15 points, avec seulement deux victoires, et n'a plus gagné depuis le 30 décembre. Les 'Granata' vont retrouver la Serie B après trois saisons au plus haut niveau.