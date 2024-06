La Serbie arrache le partage dans les arrêts de jeu contre la Slovénie

La Serbie a obtenu le partage face à la Slovénie (1-1) dans les dernières secondes de la rencontre de la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2024 jeudi à Munich. Luka Jovic a répondu au but d'ouverture de Zan Karnicnik.

La Serbie a pris le jeu en main dès le début de la seconde période mais la Slovénie s'est montrée plus efficace. À la base d'un contre, Karnicnik a mis son équipe aux commandes en reprenant un centre d'Elsnik (69e, 1-0). Les Slovènes ont ensuite cru résister au pressing serbe, à l'image d'un tir d'Aleksandar Mitrovic sur la barre (72e), mais Jovic a offert un point crucial à la Serbie sur corner (90e+5, 1-1).

Les deux équipes ont eu l'occasion d'ouvrir le score en première période avec la plus belle opportunité pour les Slovènes. Timi Elsnik a vu sa frappe heurter le poteau avant que Benjamin Sesko ne manque le cadre sur le rebond (38e).

La Slovénie passe ainsi à deux doigts de la première victoire de son histoire dans un Euro. Lors de sa première participation lors de l'Euro 2000, coorganisé par la Belgique et les Pays-Bas, la 'Reprezentanca' avait été éliminée dès la phase de poules avec deux partages contre la Yougoslavie et la Norvège et une défaite face à l'Espagne.

L'Angleterre reste ainsi en tête du groupe C avec 3 points avant de rencontre le Danemark (1 pt) à 18h00. La Slovénie pointe à la 2e place avec 2 points et la Serbie compte 1 point. La journée de jeudi se terminera par le choc entre l'Espagne et l'Italie dans le groupe B à 21h00.