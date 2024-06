La Slovaquie et la Roumanie ne joueront pas le partage qui qualifierait les deux équipes

Il est de bon ton pour tous les entraîneurs de l'Euro 2024 de nier tout calcul au moment où se termine la phase de groupes. Ceux de la Slovaquie, l'Italien Francesco Calzona, et de la Roumanie, Edi Iordanescu, ne font pas exception. Le tombeur des Diables Rouges (0-1) en ouverture de son tournoi et la Roumanie se rencontrent à Francfort mercredi (18h00). Comme l'Ukraine et la Belgique, les Slovaques et les Roumains possèdent 3 points dans le groupe E.