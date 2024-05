La Slovaquie, première adversaire des Diables, dévoile une présélection de 32 joueurs

La Slovaquie, adversaire des Diables Rouges à l'Euro, a dévoilé mardi une présélection de 32 joueurs pour le tournoi qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet. On trouve dans cette liste le médian de Genk Patrick Hrosovsky.

Les noms les plus ronflants sont ceux du gardien Martin Dubravka (Newcastle), des défenseurs Milan Skriniar (PSG) et David Hancko (Feyenoord) et du milieu Stanislav Lobotka (Naples).

Le sélectionneur Francesco Calzona devra réduire sa liste à un nombre entre 23 et 26 joueurs pour le 7 juin.