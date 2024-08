"La stabilité est importante", estime Tedesco au sujet des remous au sein de l'Union belge

Après l'Euro décevant en Allemagne, l'été a continué à être chahuté à l'Union belge, avec le licenciement, tout récent, du CEO Piet Vandendriessche, le départ du directeur opérationnel Jelle Schelstraete et les rumeurs insistantes sur la non-reconduction du contrat du directeur technique Frankie Vercauteren.

Depuis son arrivée à la tête de l'équipe nationale, en février 2023, le sélectionneur Domenico Tedesco a ainsi déjà connu deux CEO et deux présidents. "Je suis responsable de l'aspect sportif. J'ai travaillé deux ans en Russie et là aussi, j'ai connu plusieurs directeurs sportifs. Bien sûr, la stabilité est importante. Quand tu regardes les gros clubs, le point commun c'est la stabilité. Mais je dois me concentrer sur le sportif avec mon staff", a déclaré le sélectionneur vendredi.

Concernant Vercauteren, Tedesco a regretté "les rumeurs selon lesquelles Frank aurait eu un impact négatif. Notre relation est très bonne, nous parlons beaucoup. C'est quelqu'un qui peut vraiment me juger, il était là à chaque entraînement, à chaque discussion avec un joueur. Ce n'est pas vrai qu'il m'a influencé pour jouer défensivement contre la France. Il a donné son avis, mais n'a jamais interféré. Nous communiquons ouvertement. Il est important pour moi. C'est une légende et sa connaissance du football est importante. Mon avis ne changera pas sur lui."