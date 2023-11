La Suède termine troisième du Groupe de la Belgique

Dans le second match du groupe F, celui de la Belgique, au programme dimanche, la Suède a mis un terme à sa série de trois matches sans victoire au détriment de l'Estonie (2-0). Titulaire chez les Jaune & Bleu, l'Anderlechtois Ludwig Augustinsson a donné l'assist sur le premier but.

Au classement, la Suède termine troisième (10 points) derrière la Belgique (20) et l'Autriche (19) et devance l'Azerbaïdjan (7) et l'Estonie (1).

Le dernier succès (0-5) des Suédois remontait au 9 septembre, précisément en Estonie. A la Friends Arena de Solna, les Bleu & Jaune n'ont pas fait mieux qu'en déplacement à Tallinn. Malgré une domination soutenue en première période, les Scandinaves n'ont marqué qu'un seul but de la tête par Viktor Claesson sur un centre d'Augustinsson (22e, 1-0)