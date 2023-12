La Supercoupe d'Italie en janvier à Ryad avec une nouvelle formule

L'édition 2024 se déroulera sous la forme d'un Final Four réunissant le champion (Naples) et le vice-champion d'Italie (Lazio) ainsi que le vainqueur de la Coupe d'Italie (Inter) et le finaliste malheureux (Fiorentina).

La première demi-finale entre Naples et la Fiorentina est programmée le 18 janvier au stade Al-Awwal Park où Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, dispute ses matches à domicile.