La Turquie limoge son sélectionneur Stefan Kuntz

Kuntz, ancien entraîneur des U21 allemands, était sur la sellette depuis le match nul (1-1) de la Turquie le 8 septembre à domicile face à l'Arménie en match de qualifications pour l'Euro 2024. Ses joueurs s'étaient inclinés quatre jours plus tard 4-2 en match amical face au Japon.

En poste depuis septembre 2021, l'Allemand n'avait pas réussi à qualifier la Turquie pour la Coupe du monde l'an dernier au Qatar et faisait l'objet de critiques de plus en plus vives, tant pour ses choix tactiques que pour ses déclarations.

La Turquie, 41e au classement mondial, occupe la seconde place du groupe D de qualification pour l'Euro 2024 avec 10 points en cinq rencontres, derrière la Croatie (10 pts, 4 matches), qu'elle affrontera le 12 octobre, et devant l'Arménie et le pays de Galles (7 pts, 5 matches).