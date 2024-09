La valse des entraîneurs 2024-2025

3 septembre 2024: L'Italien Christian Lattanzio est le premier entraîneur de la saison à être licencié. Il fait les frais d'un début de saison manqué du côté de Saint-Trond: le club ne compte que 3 points après six rencontres, et il occupe l'avant-dernière place du classement. Arrivé pour remplacer Thorsten Fink parti à Genk, Lattanzio quitte le club trudonnaire moins de trois mois après sa signature.

5 septembre 2024: Felice Mazzu, 58 ans, est nommé entraîneur de Saint-Trond. L'ancien coach de Charleroi, Genk, Union, Anderlecht et Charleroi avait été remercié le 20 mars dernier par le Sporting carolo. Il succède à l'Italien Christian Lattanzio, arrivé en début de saison et remercié après six journées de championnat deux jours plus tôt.