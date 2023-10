La vente des tickets commence mardi

La première phase s'étend du 3 octobre, à partir de 14h00, au 26 octobre inclus et concerne 1,2 million de tickets. A l'issue du tirage au sort de la phase finale, le 2 décembre, un million de billets supplémentaires seront mis en vente à l'intention des supporters des équipes participantes. Des billets seront réservés pour les supporters des équipes nationales qui se qualifieront via les barrages, prévus les 21 et 26 mars.

Au terme de la première phase, les billets seront attribués par tirage au sort. Les personnes dont la commande n'aura pas été tirée au sort en octobre 2023 participeront automatiquement au programme "Fans First" ("Les supporters d'abord") et seront prioritaires lorsque des billets seront à nouveau disponibles. Les demandeurs et demandeuses pourront briguer au maximum quatre billets par match et obtenir des billets pour un match par jour uniquement.