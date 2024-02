La victoire en Hongrie, "un beau cadeau" pour la 150e de Serneels d'après Tessa Wullaert

Tessa Wullaert et Ives Serneels se sont félicité de la large victoire conquise par les Red Flames en Hongrie (1-5), à l'occasion du barrage aller de maintien en Ligue A de Ligue des Nations vendredi. "Un résultat pour lequel nous aurions signé", ont entonné la capitaine et le sélectionneur. Ce dernier fêtait par la même occasion sa 150e à la tête des Flames.

"On lui a fait un beau cadeau", a commenté Tessa Wullaert auprès de la fédération belge de football (RBFA). "Le match n'a pas bien commencé", avec l'ouverture du score de la Hongrie à la 7e minute, mais "nous avons bien réagi." La leçon est désormais retenue. "Nous avons été averties, et nous devrons faire mieux mardi pour ne pas concéder le premier but", a commenté la capitaine des Flames, auteure d'un doublé.

L'adversaire était plus faible que les derniers adversaires de la Belgique, mais "elles avaient de la qualité, surtout en première mi-temps. Elles se positionnaient bien et étaient physiquement présentes", a reconnu Wullaert. Prudente, l'attaquante ne savoure pas avant le retour mais salue "un bon résultat. Nous avons hâte de retrouver nos supporters."