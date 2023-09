L'AC Milan attire Luka Jovic, l'Inter s'offre Davy Klaassen

L'AC Milan a annoncé l'arrivée de Luka Jovic vendredi soir. L'attaquant serbe, 25 ans, a signé un contrat d'un an avec les Rossoneri.

Jovic arrive de la Fiorentina, où il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives la saison dernière. En 2019, après une saison exceptionnelle à l'Eintracht Francfort, il avait été acquis par le Real Madrid pour plus de 60 millions d'euros, mais il n'a jamais réussi à s'y imposer.

L'Inter a enrôlé Davy Klaassen. Le milieu de terrain néerlandais, 30 ans, n'était plus un joueur de base à l'Ajax et était prêt à tenter sa chance chez les Interistes où il s'est lié pour une saison.