L'AC Milan renoue avec la victoire face à la Fiorentina, battue avant de recevoir Genk

L'AC Milan, pourtant privé d'Olivier Giroud, suspendu, et de Rafael Leao, blessé, a signé sa première victoire en Championnat d'Italie depuis le 7 octobre en s'imposant 1 à 0 face à la Fiorentina, samedi.

Depuis sa dernière victoire (1-0 sur le terrain du Genoa), l'AC Milan avait concédé deux défaites et deux nuls, soit un piètre bilan de deux points en quatre matches.

En l'absence de Giroud, son meilleur artificier (7 buts), c'est un autre international français, Theo Hernandez, qui a offert la victoire au Milan sur penalty (45+2e). Parfaitement lancé dans l'axe, Hernandez a été déséquilibré par Fabiano Parisi dans la surface de réparation et s'est fait justice lui-même.

Ce succès permet à Stefano Pioli, très critiqué, de préparer un peu plus sereinement la réception mardi en Ligue des champions de Dortmund (7 pts), leader du groupe.

Il a repris à Naples, vainqueur plus tôt de l'Atalanta (2-1), la 3e place avec 26 points, à cinq longueurs de l'Inter Milan qui se déplace dimanche à Turin pour affronter la Juve (2e, 29 pts).

De son côté, la Fiorentina, 6e avec 20 points, concède sa 5e défaite de la saison avant de recevoir Genk jeudi en Conference League. La Viola est en tête du groupe C avec 8 points, 2 de plus que Genk et Ferencvaros.