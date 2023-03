L'AC Milan tient bon à Tottenham et va en quarts

Chez les Spurs, Hugo Lloris était toujours absent et Fraser Forster a pris une nouvelle fois place dans la cage. A Milan, Stefano Pioli a titularisé Mike Maignan, qui a fait son retour dans le but après cinq mois d'absence pour blessure. Le coach milanista a fait monter au jeu Alexis Saelemakers (56e) et Divock Origi (81e) et a gardé Charles De Ketelaere sur le banc.

Malgré quelques imprécisions au milieu de terrain, les Rossoneri ont eu une meilleure approche au début de la rencontre. Par contre, les Spurs étaient vifs à la relance et sur un contre rapidement mené, Emerson a signé la première frappe dangereuse de la rencontre (12e). Par la suite, l'AC Milan a gardé le ballon et s'est rapproché de la surface adverse, mais les frappes de Junior Messias n'ont pas troublé la tranquillité de Forster (18e, 30e).

A la reprise, le gardien anglais a sorti coup sur coup une tentative de la limite de la surface de Brahim Diaz et une claquette de Theo Hernandez (50e). Milan tenait bien le coup bien que blessé, Messias a laissé sa place à Saelemakers (56e). Milan a encore vu Leao foncer vers le but et expédier le ballon dans les tribunes (71e). Origi a lui tiré sur le poteau dans les arrêts de jeu (90e+4).