L'Afrique du Sud d'Hugo Broos s'incline contre le Mali, la Namibie surprend la Tunisie

Dans le groupe E, les Bafana Bafana auraient pu prendre un excellent départ mais Percy Tau (ex-Union, Bruges et Anderlecht) a raté son pénalty à 19e minute. Les Maliens n'en demandaient pas tant, et ils ont fait la différence à l'heure de jeu via Hamari Traore (60e) et Lassine Sinayoko (66e). Un ancien coéquipier de Tau à l'Union, Sikou Niakate, a célébré la victoire en tant que titulaire.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Namibie a créé la surprise en s'imposant face aux Aigles de Carthage, remportant ainsi la première victoire de son histoire à la CAN à l'occasion de sa quatrième participation. C'est à la 88e minute que Deon Hotto a inscrit l'unique but de la rencontre,