L'Afrique du Sud se qualifie en quarts de finale et créé la sensation en sortant le Maroc

L'Afrique du Sud a créé l'exploit et s'est imposée 0-2 face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations mardi en Côte d'Ivoire, se qualifiant pour les quarts de finale.

En deuxième mi-temps, les Sud-Africains ont ouvert la marque grâce à Evidence Makgopa, qui trompait parfaitement Yacine Bounou (57e).

Les Marocains ont poussé suite au but sud-africain et ont fini par obtenir un pénalty en fin de rencontre. Hakimi a manqué la conversion de ce dernier (84e) en touchant la barre, la balle s'envolant au-dessus du but.

Dans le temps additionnel, Teboho Mokoena (90+5e) a doublé la marque pour les Sud-Africains avec un superbe coup-franc, obtenu après une faute d'Amrabat, qui lui a valu une carte rouge (90+2e).