L'Ajax assure sa 5e place aux Pays-Bas, le PSV partage à Sittard

En battant Almere City 3-0 lors de la 33e et avant-dernière journée du championnat des Pays-Bas, l'Ajax (55 points) a assuré sa cinquième place, qualificative pour l'Europa League, dimanche.

Mené à la marque par Sittard, le PSV a évité une deuxième défaite de la saison (1-1). Les visités ont pris le commandement par Inigo Cordoba (27e, 1-0) et Jerdy Schouten a égalisé pour le club d'Eindhoven (72e, 1-1). Chez les champions, Johan Bakayoko est monté à la mi-temps alors que Siemen Voet a joué tout le match avec Sitttard.

Le PSV compte 88 points et Sittard est 11e (37 points) tout comme Heerenveen (10e), qui s'est incliné à domicile face à la lanterne rouge, Vitesse (5 points).Pourtant, les Frisons avaient ouvert la marque sur penalty par Anas Tahiri (8e, 1-0)

Avec Alec Van Hoorenbeeck sur le banc, Twente a écrasé 7-2 Volendam. Les Tukkers n'ont pas garanti leur troisième place: ils comptent 66 points pour 64 à Alkmaar, vainqueur 0-3 à G.A. Eagles. Xander Blomme et Thibo Baeten étaient titulaires avec l'équipe de Deventer,.assurée de disputer les barrages pour le dernier ticket européen (43 points, 9e).

Dans le bas du classement, l'Excelsior a cartonné 4-0 face à Heracles. et occupe la 16e place de barragiste avec 29 points tout comme Waalwijk (15e). Heracles (32 points, 14e) n'est pas tiré d'affaire. Chez les vainqueurs, Siebe Horemans était titulaire et Cisse Sandra réserviste. Pour le club d'Almelo, Brian De Keersmaecker a disputé toute la rencontre et Bryan Limbombe a été remplacé à la 57e.