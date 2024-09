L'Ajax écrase Besiktas avec un doublé de Godts, Lyon s'impose face à l'Olympiakos

Après l'ouverture du score de Kian Fitz-Jim (31e), Godts a inscrit le but du break (51e) et le quatrième but amstellodamois (73e). Kenneth Taylor a également marqué (55e). Godts a joué 81 minutes.

Au même moment, l'Olympique Lyonnais, avec Malick Fofana, a également réussi ses débuts en Coupe d'Europe en battant 2-0 l'Olympiakos grâce à des buts signés Rayan Cherki (65e) et Saïd Benrahma (71e). Fofana a joué 67 minutes avant d'être remplacé par l'Ivoirien Wilfried Zaha.