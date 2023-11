L'Albanie qualifiée pour la phase finale

En arrachant le partage 1-1 en Moldavie, l'Albanie a assuré sa participation à la phase finale de l'Euro 2024. Grâce au but inscrit sur penalty par Sokol Cikaliesshi (25e, 0-1), les Aigles comptent 14 points et sont certains de terminer parmi les deux premiers du Groupe E. Chez les Albanais, Arbnor Muja (Antwerp) est monté au jeu (90e+2).

En effet, la Tchéquie (11 points), qui joue en Pologne à 20h45 avant de recevoir la Moldavie lundi, est la seule nation à pouvoir déloger l'Albanie de la 1re place. Ce n'est plus possible pour la Pologne, qui joue son dernier match en Tchéquie et la Moldavie, qui a égalisé par Vladyslav Baboglo (87e, 1-1): les deux équipes comptent 10 points. Les Féroé sont derniers (1 point).

Dans le groupe H, le Kazakhstan, qui a battu Saint-Marin 3-1, est toujours en lice pour la qualification (18 points, 3e). Le Danemark et la Slovénie, qui s'affrontent en soirée, comptent 19 points. La Finlande a remporté 4-0 le match des éliminés face à l'Irlande du Nord. Titulaire avec les Irlandais, Isaac Price (Standard) a été remplacé à la 85e.