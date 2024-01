L'Algérie, éliminée à la CAN, annonce le départ de son sélectionneur Djamel Belmadi

"J'ai rencontré le sélectionneur national Djamel Belmadi pour discuter des implications de cette élimination amère, et nous sommes parvenus à un accord amical pour mettre fin à notre relation et résilier le contrat qui lie l'entraîneur à la Fédération algérienne de football", a indiqué le patron de la FAF, Walid Sadi, sur son compte X.

Depuis, nombre d'analystes avaient remis en cause ses choix et il était visé par une vaste campagne sur les réseaux sociaux et dans certains médias qui demandaient son départ.

Mais en dépit de ces critiques, la FAF avait reconduit en janvier, son contrat jusqu'en 2026. La fédération avait, alors, fixé à Djamel Belmadi des objectifs "clairs" pour les deux prochaines Coupes d'Afrique.

En cinq ans et demi à la tête de la sélection, Djamel Belmadi a dirigé 64 matches pour 41 victoires, 17 nuls et 6 défaites seulement. Mais l'absence de la moindre victoire lors des deux dernières CAN fut fatale à l'ancien jouer du PSG et de l'olympique de Marseille.