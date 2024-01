L'Algérie sort encore au premier tour, l'Angola et le Burkina Faso sont qualifiés

Comme en 2022, l'Algérie est éliminée dès le premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Fennecs se sont inclinés mardi soir contre la Mauritanie et terminent à la dernière place de leur groupe avec deux points en trois matches. L'Angola et le Burkina Faso sont assurés de voir les huitièmes.

Le Mauritanien Yali Dellahi a bien suivi une frappe de loin contrée pour inscrire le seul but de la rencontre (37e). Aboubakary Koïta a disputé 82 minutes et reçu un avertissement (53e). Son coéquipier Souleymane Anne (Deinze) a débuté le match et joué 71 minutes.

Côté algérien, Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise) était également aligné et a disputé 69 minutes, remplacé par l'ancien Anderlechtois Islam Slimani.