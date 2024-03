L'Allemagne bat les Pays-Bas, la France domine le Chili

L'Allemagne a battu les Pays-Bas 2-1 mardi soir à Francfort et confirme ainsi son regain de forme, trois jours après avoir dominé une bien pâle équipe de France, à un peu moins de trois mois de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet) à domicile.

Menée au score à la quatrième minute de jeu sur une reprise de volée de Joey Veerman, les hommes de Julian Nagelsmann ont inversé la rencontre par des réalisations de Maximilian Mittelstädt (11e) et de Niclas Füllkrug (85e) pour emmagasiner un maximum de confiance en vue du tournoi continental.

Au Vélodrome, les Bleus de Didier Deschamps, qui disputeront l'Euro cet été en Allemagne, ont subi l'ouverture du score, signée Marcelino Nunez, dès la 6e minute. Mais malgré les blessures de Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga, ils ont réagi par Youssouf Fofana (19e), Randal Kolo Muani (25e) et Olivier Giroud (73e), auteur de son 57e but en équipe de France. Le Chili a réduit la marque par Dario Osorio (82e).

Dans les autres amicaux de mardi, l'Autriche a nettement battu la Turquie 6-1, l'Ecosse s'est inclnée 0-1 face à l'Irlande du Nord. Trois jours après son partage face aux Diables, l'Irlande a pour sa part été battue 0-1 par la Suisse. La Croatie a battu l'Egypte 4-2.