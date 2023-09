L'Allemagne humiliée par le Japon en match amical à neuf mois de son Euro 2024

Les Allemands ont affiché une fois de plus leurs énormes lacunes défensives en première période contre les Samurai Blue, qui avaient précipité le désastre qatari en décembre 2022 en s'imposant à Doha (2-1). L'égalisation de Sané (19e) après l'ouverture de la marque de l'ancien Limbourgeois Ito (11e), n'a pas permis à l'Allemagne de se relancer. Une autre connaissance du championnat belge, Ueda (ex-Cercle de Bruges) a redonné l'avantage au Japon (22e) et Asano (90e) puis Tanaka (90e+2) ont enfocé le clou en toute fin de rencontre.

Les huées et les sifflets des supporters se font de plus en plus audibles à la fin de chaque match de l'Allemagne, et Wolfsburg n'a pas échappé à la règle, pour les supporters restés dans le stade alors qu'une partie n'a même pas attendu le coup de sifflet final pour partir.