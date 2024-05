L'Allemagne sécurise une place supplémentaire pour la saison 2024/25

Avec le match nul du Bayern à domicile contre le Real (2-2) et le succès de Dortmund contre le PSG, l'Allemagne compte 18,357 points et ne peut plus être rattrapée par la France (maximum 18,000) ou par l'Angleterre (au mieux 18,250), l'Italie occupant la première place avec 19,428 points.

Dans le top-4 européen à l'indice UEFA 2023 calculé sur les cinq saisons 2018/23, l'Allemagne, tout comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, avait la garantie au début de l'exercice 2023/24 de bénéficier de quatre places pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des champions.