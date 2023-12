L'Allemagne s'impose aux tirs au but face à la France et remporte son premier Mondial U17

L'Allemagne est championne du monde de football chez les U17 à la suite de son succès en finale face à la France, aux tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b.), samedi à Surakarta en Indonésie. Elle soulève pour la première fois le trophée, à l'occasion de la 19e édition de la compétition.

Le match a été fort en rebondissements, puisque l'Allemagne a mené 2-0 grâce à un but de Brunner sur pénalty (29e) et un autre de Darvich (51e). Le scénario a ensuite basculé, avec la réduction de l'écart de Bouabre (53e) suivie de l'exclusion d'Osawe pour une deuxième carte jaune (69e).

En supériorité numérique, la France a réussi à arracher l'égalisation via Amougou (85e) mais les Allemands ont tenu bon pour forcer la séance de tirs au but dans un match sans prolongations. La première salve de cinq tirs n'a pas suffi, après deux échecs de part et d'autre, mais l'arrêt d'Heide face à Gomis a été décisif, synonyme de couronnement pour l'Allemagne.