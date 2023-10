L'Allemagne tenue en échec par le Mexique à Philadelphie en match de préparation

Nagelsmann, nouveau sélectionneur de la Mannschaft, avait réussi à mener son équipe à la victoire contre les États-Unis (3-1) pour sa première samedi à Hartford dans le Connecticut, mais il a dû se contenter du nul contre le Mexique.

Les Allemands ont frappé en premier par Antonio Rüdiger (25e) avant d'être rejoints via Uriel Antuna (37e) puis dépassés par un but d'Erick Sanchez (47e). L'attaquant Niclas Füllkrug, monté au jeu au repos, a égalisé à la 51e avec son 9e but en 11 sélections, le tout en un peu moins d'un an.