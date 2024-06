L'Allemagne va mener des contrôles à ses frontières

La police allemande peut exercer, à partir de ce vendredi, des contrôles temporaires à toutes les frontières de l'Allemagne dans le cadre du l'Euro 2024 de football, a annoncé le ministère allemand de l'Intérieur. Selon la ministre de l'Intérieur, Nancy Faeser, cette mesure est nécessaire pour offrir la meilleure protection possible au tournoi qui se déroulera dans 10 villes allemandes.

Le but de ses contrôles est d'identifier et de contenir les délinquants violents à un stade précoce, a expliqué la ministre. "Notre attention va de la menace du terrorisme islamiste au hooliganisme, en passant par les cyberattaques. La police fédérale protégera les frontières, les aéroports et le trafic ferroviaire."

L'Euro 2024 débutera le 14 juin pour se terminer un mois plus tard, le 14 juillet. Pendant le tournoi, la police allemande recevra le renfort d'environ 580 policiers étrangers.