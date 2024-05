L'Allemand Hansi Flick nommé entraîneur du FC Barcelone

L'Allemand succède à Xavi Hernandez sur le banc du Barça. L'ancien capitaine et vainqueur des Ligues des Champions 2006, 2009, 2011 et 2015 avec les Blaugranas avait pris les rênes de l'équipe en novembre 2021. Dans un Barça en reconstruction, Xavi avait remporté la Liga 2023 mais avait connu un exercice 2023-2024 plus difficile, finissant à dix points du Real en championnat et sortant de la Ligue des Champions en quarts de finale contre le PSG.

La présence de Xavi sur le banc barcelonais la saison prochaine était incertaine depuis quelques mois. L'ancien meneur de jeu avait annoncé fin janvier qu'il quitterait le club en fin de saison. Fin avril, il était revenu sur sa décision et avait accepté de rester. Une conférence de presse commune avec le président Laporta avait officialisé cette décision. Le Barça a finalement annoncé le 24 mai que Xavi quitterait bien le club à l'issue de la saison. Juste avant l'officialisation de l'arrivée de Flick, Barcelone avait annoncé avoir trouvé un accord avec Xavi pour une résiliation de son contrat, qui courait jusqu'en 2025.