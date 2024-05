L'Américaine O'Hara annonce sa retraite en fin de saison

L'Américaine Kelley O'Hara, double championne du monde et championne olympique, prendra sa retraite professionnelle en fin de saison à l'âge de 36 ans, a-t-elle annoncé jeudi.

La défenseuse, qui a passé 14 ans sous le maillot national pour 160 sélections, a remporté avec le Gotham FC le premier titre national du club de la région de New York la saison dernière, et espère enlever un dernier sacre avant de raccrocher les crampons.

"Représenter mon pays et porter le maillot de l'US Soccer a été l'une de mes plus grandes joies", a affirmé la joueuse qui a participé à quatre Coupes de monde depuis 2011 et à trois Jeux olympiques, où elle a remporté la médaille d'or en 2012.