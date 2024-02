L'ancien Anderlechtois Kristoffer Olsson hospitalisé pour une "maladie aiguë" au cerveau

"Kristoffer Olsson souffre d'une maladie apparemment aiguë liée au cerveau, qui n'est pas due à une quelconque forme d'automutilation ou à des facteurs externes", a expliqué Midtjylland dans son communiqué. "Une équipe d'experts médicaux danois de premier plan travaille actuellement pour établir un diagnostic et mettre en place le traitement adéquat. Depuis son hospitalisation, Kristoffer est entouré de sa famille et de membres de l'équipe du FC Midtjylland et est traité par des spécialistes", a ajouté le club.

Olsson a joué à Anderlecht entre juillet 2021 et août 2022, disputant 48 rencontres, avant de rejoindre Midtjylland, d'abord en prêt puis définitivement. Il avait déjà effectué un premier passage dans le club danois, entre septembre 2014 et janvier 2017. Il a aussi joué à Arsenal, à l'AIK Solna et au FK Krasnodar.