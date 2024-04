L'ancien Diable Rouge Bart Goor inaugure le 9e Red Court à Westerlo

Avec les Red Courts, l'URBSFA souhaite réunir jeunes et moins jeunes autour du football, rendre ce sport plus accessible et promouvoir la cohésion sociale dans les villes et les communes. À Westerlo, le neuvième terrain a déjà été inauguré.

Goor, 51 ans, a disputé 77 matchs internationaux en équipe nationale. L'ailier gauche s'est surtout fait connaître à Anderlecht, mais il a également joué à Westerlo, où il est devenu entraîneur adjoint et récemment T1 après le licenciement de Rik De Mil.