L'ancien Diable Rouge et légende du Lierse François 'Swat' Janssens est décédé à 78 ans

Il a participé à l'épopée du Lierse en Coupe de l'UEFA en 1971-72 au sein d'une attaque flamboyante qui comprenait Peter Ressel et André De Nul. Les Lierrois se sont offert le grand Leeds United, après avoir perdu le match aller 0-2 à la chaussée du Lisp, ils se sont imposés 0-4 en Angleterre. Ce fut ensuite le PSV Eindhoven, en 1/8e de finale, là encore en gagnant le match retour 4-0 à domicile, après avoir perdu 1-0 à l'aller. Ils s'inclineront en quarts de finale contre l'AC MIlan (2-0 et 1-1).

Janssens a joué plus de 500 matchs à la pointe de l'attaque du SK Lierse entre 1966 et 1981. Il a remporté la Coupe de Belgique en 1969. Il avait débuté sa carrière à Turnhout.

Janssens a comptabilisé 9 sélections et 2 caps avec les Diables Rouges et marqué un but le 22 mai 1972 en Islande (victoire 0-4). Sa 2e apparition remonte au 31 octobre 1973 face à la Norvège (victoire 2-0). Il a fait partie du groupe qui a disputé le Mondial 1970 au Mexique et l'Euro de 1972 en Belgique où l'équipe nationale entraînée par Raymond Goethals avait pris la 3e place (sur quatre).