L'ancien Diable Rouge Maarten Martens devient l'entraîneur de l'AZ Alkmaar

Jansen, 50 ans, était le T1 d'Alkmaar depuis décembre 2020. Auparavant, il avait été adjoint pendant plus de deux ans, d'abord de John van den Brom, puis d'Arne Slot. Après le licenciement de ce dernier, Jansen a obtenu sa chance de devenir entraîneur principal.

Aujourd'hui, c'est au tour de Martens, 39 ans, de se voir confier sa première mission en tant que T1. L'ancien Diable Rouge (9 caps entre 2007 et 2010), a été formé à Anderlecht avant de se révéler au plus haut niveau aux Pays-Bas et en particulier à l'AZ (2006-2014). Sa carrière achevée en 2015, il est devenu entraîneur des jeunes du Club de Bruges (2016-2021), puis de Jong AZ, l'équipe des U21 (2021-2023). Depuis cette saison, il était coach-adjoint de l'équipe première. Samedi, il sera sur le banc pour la première fois en tant qu'entraîneur principal face au PEC Zwolle en match de championnat.