L'ancien gardien du Real Madrid Miguel Angel Gonzalez est décédé à l'âge de 76 ans, a annoncé le club espagnol mardi. L'Espagnol a défendu la cage madrilène entre 1968 et 1986, remportant huit titres de champion et deux Coupes de l'UEFA. Il est ensuite resté au club en tant que team manager et entraîneur des gardiens.