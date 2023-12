L'ancien international allemand Max Kruse met un terme à sa carrière

Max Kruse, qui a été appelé 14 fois en équipe nationale d'Allemagne (4 buts) entre 2013 et 2016, était sans club depuis la fin de son contrat à Paderborn, club de D2 allemande, à la fin du mois dernier. Gêné par plusieurs blessures, il n'a pu joueur que cinq matchs pour son dernier club.

L'attaquant a joué plus de 350 matchs en D1 et D2 allemande, portant les maillots de Paderborn, Wolfsburg, de l'Union Berln, du Borussia Mönchengladbach, du Werder Brême, de Fribourg et de St-Pauli. Il a aussi joué un an à Fenerbahçe et avait joué les JO de Tokyo en 2021 avec l'Allemagne.