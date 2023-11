L'ancien international anglais Phil Jagielka met un terme à sa carrière à 41 ans

En août 2021, il rejoint Derby County avant de quitter le club cinq mois plus tard pour Stoke où son contrat s'est terminé le 1er juillet dernier après 802 matches en carrière dont 40 avec l'équipe nationale anglaise (3 buts), figurant notamment dans les sélections pour l'Euro 2012 et le Mondial 2014.

Formé à Sheffield United, Jagielka y a fait ses débuts professionnels en 2000. Sept ans plus tard, l'Anglo-Polonais s'engage avec Everton dont il a porté le maillot pendant douze saisons. Au total, il a joué 385 rencontres pour les Toffees, compilant 18 buts et 11 assists. Le défenseur centtral est alors retourné à Sheffield United en 2019 jusqu'en 2021 pour un total de 305 rencontres avec les Blades.

"Toutes les bonnes choses ont une fin", a écrit Jagielka sur Instagram. "Je n'aurais jamais imaginé dans mes rêves les plus fous et que je jouerais au football au plus haut niveau pour de grands clubs et mon pays. Cela a été un immense honneur de monter sur le terrain lors de chaque match."