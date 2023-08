L'ancien international anglais Theo Walcott met un terme à sa carrière à 34 ans

En janvier 2018, il quitte le nord de Londres pour rejoindre Everton où il a compilé 11 buts et 9 assists avant de revenir à Southampton en 2020. La saison dernière, il a joué 20 rencontres en Premier League mais n'a pas pu empêcher la relégation des Saints en Championship, la deuxième division anglaise.

Passé par le centre de formation de Southampton, où il a fait ses débuts professionnels à 16 ans, Walcott a rejoint Arsenal en 2006, signant un premier contrat le jour de ses 17 ans. C'est sous le maillot des Gunners que l'ailier va disputer la majorité de sa carrière avec 397 rencontres en douze saisons pour un total de 108 buts et 80 assists. Sur le plan collectif, il a remporté trois Coupes d'Angleterre et deux Supercoupes d'Angleterre avec Arsenal.

En équipe nationale, Walcott compte 47 caps avec les 'Three Lions' pour 8 buts et 8 assists. Il avait été repris dans le groupe anglais pour la Coupe du monde 2006 mais n'avait pas disputé la moindre minute et a participé à quatre rencontres de l'Euro 2012. Sa dernière cap remontait à novembre 2016.