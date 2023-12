L'ancien international néerlandais de Liverpool Dirk Kuyt reprend la main au Beerschot

L'Autrichien Andreas Wieland a expliqué la semaine dernière son souhait de partir pour "relever un autre défi". Une annonce surprenante pour les dirigeants du Beerschot qui ont jeté leur dévolu sur un ancien pion majeur de Liverpool. Dirk Kuyt, 43 ans, a roulé sa bosse à Utrecht, Feyenoord et Fenebahce, passant six saisons chez les Reds où il a inscrit 71 buts en 285 matches entre 2006 et 2012.

International, il compte 104 caps pour les Pays-Bas et fut finaliste de la Coupe du monde 2010, l'une des trois qu'il a disputées avec les "Oranje".