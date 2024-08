L'ancien joueur de l'Antwerp Willian Pacho rejoint le PSG

Pacho, 22 ans, avait découvert l'Europe pour la première fois en Belgique, à l'Antwerp, chez qui il avait été transféré pour plus de 5 millions d'euros, après deux saisons dans le club équatorien de l'Independiente. Il avait mené le club anversois au titre de champion de Belgique en 2023 avant de rejoindre l'Eintracht Francfort. Pour le club allemand, il a disputé 44 rencontres la saison dernière toute compétitions confondues, avec 2 passes décisives à la clé.

Il compte également 16 sélections et 2 buts pour la sélection équatorienne, et a disputé la Copa America en juillet dernier et a été éliminé par l'Argentine, futur lauréat, en quarts de finale.