L'ancien président de la fédération chinoise de football accusé de corruption

Chen Xuyuan, l'ancien président de la fédération chinoise de football, a été accusé de corruption, ont rapporté les médias chinois mardi sur base d'informations du bureau du procureur de la province d'Hubei. Il est soupçonné d'avoir touché des pots-de-vin durant son mandat de président et lors de ses fonctions dans une entreprise.

Un comité disciplinaire avait déjà mené une enquête avant d'y mettre un terme. Les autorités ont rappelé ses droits à Chen Xuyuan et ont écouté sa version des faits.

En février, la commission disciplinaire du parti communiste chinois avait ouvert une enquête contre l'ancien homme fort du football chinois pour de "graves violations disciplinaires". Cette affaire est un nouveau coup dur pour le football chinois qui a récemment fait l'objet de rumeurs de corruption. De plus, Xi Jinping, le président chinois, est un grand amateur de football et veut faire de la Chine une grande nation du football mondial. La Chine n'a disputé qu'une seule Coupe du monde lors du Mondial 2002 coorganisé par le Japon et la Corée du Sud.