L'ancien président de la Fédération espagnole Rubiales interpellé à son arrivée à Madrid

Luis Rubiales, ancien président de la Fédération espagnole de football (RFEF), a été interpellé mercredi à l'aéroport de Madrid avant d'être relâché peu après, ont indiqué les médias espagnols. Rubiales fait l'objet d'une enquête pour corruption présumée dans les affaires et administration déloyale. L'arrestation avait pour but de lui lire ses droits, de l'interroger et de mettre ses téléphones portables sur écoute, a indiqué l'agence de presse espagnole EFE.