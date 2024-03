L'ancien sélectionneur des Pays-Bas Kees Rijvers est décédé à l'âge de 97 ans

L'ancien joueur et sélectionneur des Pays-Bas Kees Rijvers est décédé à l'âge de 97 ans. Sa famille l'a confirmé lundi auprès de la Fédération néerlandaise de football (KNVB).

Rijvers a été le sélectionneur des Pays-Bas lorsque les 'Oranje' ont manqué l'Euro 1984 parce que l'Espagne a battu Malte 12-1. Il a aussi remporté la Coupe de l'UEFA et trois titres de champion avec le PSV Eindhoven. Il a dirigé Beringen lors de la saison 1980-81.

Comme joueur, Rijvers a évolué au NAC Breda et au Feyenoord ainsi qu'en France, à Saint-Étienne et au Stade français. Rijvers a porté à 33 reprises le maillot de l'équipe nationale des Pays-Bas, marquant 10 buts. Il était l'ancien international néerlandais le plus âgé encore en vie. Il avait effectué ses débuts le 12 mars 1953.