L'Anglais Jordan Henderson signe à l'Ajax jusqu'en 2026

L'Ajax Amsterdam a confirmé l'arrivée de l'Anglais Jordan Henderson. L'ancien capitaine de Liverpool a signé un contrat de deux ans et demi, jusqu'en juin 2026 après avoir passé la visite médicale. Le milieu de terrain de 33 ans arrive gratuitement d'Al-Ettifaq, un club d'Arabie Saoudite où il a résilié son contrat après six mois.

"Nous voulions un milieu de terrain expérimenté avec des qualités de leader", a déclaré l'entraîneur John van 't Schip dans un communiqué. "En partie à cause des blessures, nous cherchions aussi quelqu'un qui puisse être présent immédiatement. Jordan Henderson est un tel joueur. Son arrivée est un atout majeur pour notre sélection. Sur le terrain et en dehors, un footballeur de ce calibre est également important pour les nombreux jeunes joueurs. Il est international anglais et a remporté la Ligue des champions et de nombreux autres trophées avec Liverpool. Je suis heureux de son arrivée et je pense que c'est une très bonne chose pour notre club qu'il soit un joueur de l'Ajax à partir d'aujourd'hui".