L'Anglais Ross Barkley poursuit sa carrière à Luton Town

Barkley, 24 ans, a fait ses débuts dans l'équipe première d'Everton en août 2011. Il a ensuite été prêté à Sheffield Wednesday et à Leeds United, deux clubs de deuxième division, avant de devenir un joueur régulier chez les Toffees. En janvier 2018, Chelsea l'arrache à Liverpool, mais le milieu offensif ne parvient pas à s'imposer à Londres. Après un nouveau prêt à Aston Villa, Nice lui a offert une nouvelle opportunité, mais il a surtout dû se contenter de montées au jeu cette saison.

Barkley apporte une grande expérience à l'équipe promue en Premier League. Il a disputé 232 matches dans le championnat anglais, inscrit 29 buts et délivré 31 passes décisives. Il a également disputé 33 matches avec l'équipe nationale anglaise. Il a participé avec les Three Lions à la Coupe du monde 2014 au Brésil et à l'Euro 2016 en France.