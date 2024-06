L'Angleterre bat la Serbie d'un but et réussit son entrée dans le tournoi

Prétendante au titre, l'Angleterre a réussi ses débuts à l'Euro 2024. Sans impressionner dans le jeu, les Three Lions ont battu 1-0 la Serbie dimanche, lors de la première journée à Gelsenkirchen et prennent seuls la tête du groupe B, profitant du nul entre le Danemark et la Slovénie (1-1) plus tôt dans la journée.