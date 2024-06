L'Angleterre partage et termine 1re de son groupe, la Slovénie également qualifiée

Après son partage vierge (0-0) face à la Slovénie au terme du troisième et dernier match de sa poule, l'Angleterre a assuré sa première place au sein du groupe C de l'Euro 2024 de football à Cologne mardi soir. Dans l'autre rencontre, le Danemark et la Serbie ont également signé un match nul 0-0.