L'Angleterre se préparera contre la Bosnie-Herzégovine et l'Islande

Les Three Lions rencontreront les Bosniens le 3 juin à St James' Park à Newcastle et joueront quatre jours plus tard à Wembley contre l'Islande. Pour le sélectionneur Gareth Southgate, il s'agira de deux possibilités de peaufiner les réglages avant le premier match de groupe de son équipe, contre la Serbie le 16 juin à Gelsenkirchen. Les Anglais joueront ensuite contre le Danemark et la Slovénie.

La Bosnie-Herzégovine et l'Islande peuvent encore se qualifier pour l'Euro via les barrages. La Bosnie-Herzégovine sera opposée à l'Ukraine en demi-finale, l'Islande défiera Israël. Une finale suivra ensuite. Le vainqueur final de ce groupe de barrages sera versé dans le groupe des Diables Rouges à l'Euro, avec aussi la Slovaquie et la Roumanie.